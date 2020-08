De plus en plus réalistes, les jeux vidéo peuvent-ils redonner goût à l'Histoire ?

"Le Débarquement ou même la bataille de Stalingrad, ce sont deux périodes qui sont très souvent retransmises dans les jeux vidéo. Et moi, en tant que jeune, quand je jouais à ça, je me disais : 'C’est incroyable, j’ai envie d’en savoir plus.' Je savais que ce jeu vidéo-là n’allait pas me donner plus de réponses, mais il m’a ouvert des voies vers l’envie de découvrir de nouvelles choses" explique le jeune homme.

Souvent critiqués, les jeux vidéo peuvent-ils nous faire aimer l'Histoire ? Pour Pablo, étudiant en Master d'Histoire à l'université et interrogé par TF1, cela ne fait aucun doute. Sa passion pour l'Histoire s'est forgée en jouant notamment à un jeu sur la seconde guerre mondiale. Entre deux parties, il rédige d'ailleurs son mémoire de fin d'année intitulé : "La seconde guerre mondiale dans les jeux-vidéos".

Du côté des éditeurs de jeux vidéo, le travail est minutieux afin de reproduire quasiment à l'identique les décors et les monuments de l'époque qu'ils veulent retranscrire. Olivier Ponsonnet, directeur artistique chez Asobo Studio, a notamment exploré les rues de Bordeaux, le département de la Gironde et ses monuments pour effectuer une plongée dans la France du Moyen-Âge et retranscrire au mieux l'architecte de la ville durant la Grande Peste pour le jeu "A Plague Tale: Innocence".

"On n'est pas forcément architecte, il y'a plein de détails au niveau de la façon dont est construit le bâtiment, de la structure, qui crédibilise l'ensemble et vont améliorer l'expérience qu'aura le joueur, puisque lui aura l'impression de se déplacer dans un environnement plus réaliste", explique-t-il.