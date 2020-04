Déconfinement : l'application StopCovid fera l'objet d'un débat et d'un vote "spécifique"

Le fonctionnement de l'application est assez simple. Lorsque deux personnes se croisent durant une certaine durée, et à une distance suffisamment rapprochée, le téléphone portable de l'un enregistre les références de l'autre dans son historique via la connexion Bluetooth. Si un cas positif se déclare, ceux qui auront été en contact avec la personne nouvellement malade seront alors prévenus de manière automatique.

Bien que l'application devrait être téléchargée sur la base du volontariat et que le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O a plusieurs fois assuré que le dispositif préserverait l'anonymat des utilisateurs, StopCovid suscite évidemment de nombreuses questions en termes de respect des libertés publiques et individuelles.

Malgré le report du vote, Amnesty International reste toutefois très vigilante sur un possible déploiement de StopCovid. La présidente de l'ONG, Cécile Coudriou, a ainsi réitéré son opposition à cette application dans un communiqué . Elle souligne un "manque de preuves flagrantes de son efficacité" et les "risques qu’un tel système ferait par ailleurs peser sur les droits humains".

Auditionnée par le Sénat à ce sujet, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) Marie-Laure Denis a demandé au gouvernement de rendre l'application "temporaire". "Il faut vraiment que sa durée n'excède pas la durée nécessaire au traitement de la crise sanitaire". La Cnil exige également "une suppression des données" et la possibilité de pouvoir désinstaller StopCovid de son téléphone. Elle demande ainsi des garanties sur la liberté de disposer de l'application ou non : "Le refus de télécharger l'application ne devra pas non plus réduire vos facultés de déplacement".