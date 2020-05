Traçage des contacts : l'application StopCovid sera prête le 2 juin, sans Apple ni Google

"Nous entrerons dès la semaine prochaine en phase de test, c'est-à-dire que nous reproduirons des situations réelles pour vérifier que l'application fonctionne bien", a déclaré le secrétaire d'Etat au Numérique. "Ce qui nous permettrait je pense, si le Premier ministre et la conférence des présidents des assemblées en décident, de faire en sorte que nous puissions revenir devant les parlementaires (...) dans la semaine du 25 mai pour envisager un déploiement lors de la deuxième phase du déconfinement à partir du 2 juin", a-t-il complété. Avant cela, il faudra donc que le projet StopCovid obtienne un vote favorable du Parlement.

Lors de son intervention, le secrétaire d'Etat a également indiqué que la Commission nationale informatique et libertés (Cnil), l'autorité indépendante chargée notamment de la protection des données, pourra se prononcer sur le sujet d'ici à la fin mai. Il exclut aussi désormais un partenariat avec les géants américains Apple et Google, qui contrôlent les deux grands magasins d'applications mondiaux (App store et Google Play store) et veulent proposer rapidement un socle commun pour une application de traçage de contacts. "Nous avons refusé" les solutions d'Apple et de Google "qui posent selon nous un certain nombre de problèmes en terme de protection de la vie privée et en terme d'interconnexion avec le système de santé", a soutenu Cédric O.