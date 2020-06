Déconfinement : trois applications pour éviter la foule ou de faire la queue

La première : "Crowdless". Une fois géolocalisé, vous pouvez détecter les commerces autour de chez vous, auxquels une petite pastille est accolée : vert, vous pouvez y aller, orange, il y a du monde, rouge, c'est bondé. Fiable, elle est contributive et vous pourrez ainsi, à votre tour, informer les autres utilisateurs "agoraphobes" de votre expérience. Sur le même principe que Waze.

Cléophée ne se rend jamais à la bibliothèque universitaire de Lille sans avoir au préalable consulté son appli "Affluences". Elle la juge "assez fiable". Des capteurs détectent les entrées et sorties et permettent de mesurer l'affluence des bibliothèques. Celles de Lille devraient toutes en être équipées dans les prochains mois.

"VisoRando", elle, s'adresse aux promeneurs et randonneurs en quête de tranquillité. Pour Lauriane, utilisatrice de cette appli, le but est de "se retrouver en ami ou seul, éviter la foule". Une appli qui a connu un certain succès : elle a été téléchargée plus de 100.000 fois. "Il y a une très forte demande d'aller pratiquer des sports nature et randonner dans des endroits qui ne sont pas surpeuplés", explique Arnaud Lecus, gérant de l'application.

Enfin, si ce sont les transports en commun qui vous inquiètent le plus, sachez que la RATP a mis en place une fonctionnalité dans son appli, pour permettre aux usagers de voir en temps réel, l'affluence sur les lignes du réseau.