Découvrez l'Iron Car, la première course de voitures miniatures autonomes

Organisée quatre fois par an, l'Iron Car est une course de voitures autonomes en modèle réduit. L'objectif est simple. Il faut que le véhicule boucle trois tours de piste, le plus vite possible et sans intervention humaine. Le gagnant de la compétition s'engage à mettre son code informatique en libre-accès pour qu'à la course suivante tout le monde progresse.



