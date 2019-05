Découvrez les campus intelligents

« Quand vous visitez le campus de Milan, vous n’avez qu’une envie c’est d’y rester ! », assure Mouchira Labidi. « Dès l’entrée, on est bluffé. Tout est fait pour s’y sentir bien, et la technologie est invisible. L’enregistrement se fait la veille et vous recevez un QR code qui sert de badge personnalisé ». Tout est fait pour que les gens se rencontrent, visiteurs, salariés, écoliers, tout le monde est connecté et peut interagir. « Il y a peu de murs, tout est ouvert et les espaces sont habillés de différentes couleurs choisies selon des études psychologiques pour les salariés », raconte l’experte IA. Le QR code personnel sert ainsi à circuler entre les espaces selon le profil accrédité. « A l’ouverture d’une salle de réunion, la pièce change de couleur, la connectivité, la température et les écrans s’adaptent aux occupants en temps réel. Les lumières s’adaptent au mode collaboratif et les ordinateurs se connectent facilement. A quelques minutes de la fin de la réunion, la lumière clignote, puis la salle se rendort jusqu'à la prochaine réunion. Tout se fait sans effort, comme par magie ! » Derrière cette « magie » il y a un chef d’orchestre : une plateforme développée par Econocom qui assure tous les processus. Tout est dirigé et connecté via cette plateforme et tout est en constante évolution. « Cette technologie est invisible, non invasive, les utilisateurs ne la voient pas et n’y pensent plus », se rappelle Mouchira Labidi. « Les collaborateurs téléchargent simplement une application et pas besoin d’être expert en intelligence artificielle pour la faire marcher ! »





Construit sur un site historique, ce campus est une ancienne forge du XIXe siècle rénovée et modernisée en 2017 . Aujourd’hui c’est 20 000 m2 de structure moderne et ses occupants ont pu participer à sa conception. Le site historique est aujourd’hui alimenté par un mix d’énergies renouvelables. Ce site pilote d’Econocom est aujourd’hui une source d’inspiration pour tous les clients qui le visitent. Immergés dans cet environnement intelligent, ils ont plein d’idées d’application adaptées à leurs propres environnements. « Ils voient tout de suite ce qu’ils pourraient faire chez eux et ne demandent jamais comment ça marche. Ils veulent juste que cela marche aussi chez eux ! », affirme Mouchira Labidi qui a pu accompagner des clients Econocom en visite.