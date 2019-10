Deepfakes : pour apprendre à vous en méfier, regardez cette fausse vidéo de Trump annonçant sa candidature à l'Elysée

Elles mentent mieux que jamais, mieux vaut donc s'armer pour les démasquer. Face à la prolifération et aux dangers des vidéos deepfakes, dans lesquelles un visage est remplacé par celui d'une autre personne et une voix retranscrite à partir d'échantillons audio, le JT de 20 heures de TF1 s'est livré mercredi soir à une démonstration pédagogique : le journaliste Yani Khezzar a diffusé une fausse vidéo fabriquée au sein de la chaîne, plus vraie que nature, de Donald Trump annonçant (en français) sa candidature... à l'Elysée en 2022. Dans un second temps, les téléspectateurs ont pu voir le journaliste faire dire en direct ce qu'il voulait au président américain, grâce à un logiciel calquant et faisant correspondre les mouvements de leurs deux visages, montrés côte à côte à l'écran. Bluffant.

Une démonstration qui met en évidence la simplicité de la réalisation de ces hypertrucages, qui peuvent être conçus grâce à certains programmes gratuits disponibles en libre accès sur Internet (et que des outils permettent par ailleurs d'analyser et de reconnaître).