DeepMind domine deux joueurs pro de Starcraft II, mais il y a (quand même) de l’espoir pour l’humanité

On savait que l’intelligence artificielle (IA) de DeepMind, firme britannique rachetée par Google, était déjà douée pour les échecs ou le jeu de Go. Elle se débrouille plutôt pas mal sur le jeu vidéo également. Jeudi soir, DeepMind a présenté le résultat du travail de sa nouvelle IA entraînée sur le très exigeant jeu StarCraft II*. Et deux joueurs pro en ont fait les frais.





Dès 2016, DeepMind avait annoncé vouloir faire plancher son IA sur ce jeu de stratégie qui demande des réflexes et de la réflexion en temps réel –et non au tour par tour comme avec les échecs ou le jeu de Go- pour avoir conscience de la tactique adverse tout en élaborant la sienne. En accord avec Blizzard, l'éditeur, un environnement de préparation avait été conçu. Un peu plus de deux ans plus tard, le succès est sans appel pour AlphaStar, la nouvelle IA de DeepMind.