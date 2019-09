Demain : des drones pour accompagner nos soldats sur le terrain ?

JT 20H - Les drones nous facilitent déjà la tâche dans bien des domaines, mais ils ne sont qu'au tout début de leur potentialité. Ces engins vont devenir les meilleurs amis de nos soldats sur le terrain.

Une PME française installée au Pays basque est en train de développer un nouveau type de drone. Ce produit sera équipé de deux réacteurs qui le propulseront à une vitesse allant de 200 à 600 km/h. Un système de navigation sera également installé afin de permettre d'atteindre sa cible. Autre particularité, il va pouvoir transporter un soldat ou du matériel, pour ensuite le libérer. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.