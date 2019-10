Demain : des nouveaux véhicules volants vont investir le ciel

JT 20H - Les hélicoptères repoussent leurs limites et nous promettent un gain de temps record. Découvrez quelques prototypes qui vont changer notre quotidien.

Les hélicoptères restent réservés aux plus riches, mais cela pourrait changer grâce à quelques transformations. Les innovations apportées à ce mode de transport aboutissent à des taxis volants. Les entreprises Uber et la RATP en sont fortement intéressées et promettent de produire ce type d'engin dans cinq ans seulement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.