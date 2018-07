Demain, nos vêtements seront intelligents !

Les vêtements seront bientôt intelligents. Ils seront capables de s'adapter à la température ambiante comme cette veste fabriquée avec des fibres météo-sensibles. En plein hiver, elle se gonfle d'air, se dilate pour vous isoler du froid. Et en été canculaire, elle se contracte, expulse l'air pour vous rafraichir. La technologie va aussi s'inviter dans votre placard à chaussures. Une matière biologique hybride, une sorte de seconde peau, va vous permettre de courir sur n'importe quelle surface. Mais il faut replacer la peau dans une éprouvette après utilisation. Autre piste : une veste connectée qui intègre des composants électroniques permettant de lire vos mails pendant que vous faites du vélo. Il suffira de tapoter la manche du vêtement pour lancer la lecture.



