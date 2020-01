Déploiement de la 5G en France : "Ce ne devrait pas être fondamentalement différent et plus dangereux que la 4G"

Existe-il une particularité des signaux de la 5G par rapport à ceux des générations précédentes ?

OLIVIER MERCKEL : Non, pas vraiment. Certes, par nature, elles diffèrent car chacune a son propre langage et son propre protocole. Mais, pour le reste, les différentes technologies de communication se ressemblent. Entre la 2G et la 3G, il y avait par exemple des niveaux de puissance et une répartition électromagnétique différents. Mais les effets constatés étaient relativement les mêmes. Je ne vois donc pas en quoi les signaux de la 5G seraient fondamentalement différents et plus dangereux que ceux de la 4G. Même si la transmission des signaux s'effectue avec un autre codage, cela ne change pas grand-chose à l’interaction entre les champs électromagnétiques et le vivant. Ce qui interagit avec le corps humain, c’est l’onde électromagnétique, l’énergie transportée et la manière dont elle est déposée dans le corps : répétée, en continu, hachée… Sur ce point, la 5G ne sera pas différente de la 3G ou de la 4G.

La 5G va-t-elle néanmoins ajouter de l’exposition aux ondes ?

Avec la 3G et la 4G, nous avions constaté une légère augmentation de l’exposition moyenne. Mais c’était surtout lié au fait qu'elles offraient davantage de services (internet mobile, les applis... ndlr). Il y avait donc davantage de personnes qui utilisaient encore plus longtemps leur smartphone. Cela fait forcément plus d’énergie électromagnétique dans l’environnement.

La 5G va-t-elle générer encore plus de trafic de données et d’exposition ? La question peut se poser car nous n'avons pas de visibilité sur les usages. Si on veut être optimiste, on se dit que, dans les 4-5 ans qui viennent, la consommation de données n’évoluera fondamentalement pas. Elle sera toujours centrée sur le streaming, le téléchargement de films, etc. Or passer de la 4G à la 5G devrait aussi permettre de diminuer les durées de chargement et donc d’exposition. A contrario, la vision plus pessimiste serait de se dire que la 5G sera l’occasion de proposer encore plus de services comme la réalité virtuelle ou la 3D. Et que leur développement générera encore plus de trafic, donc de nouvelles expositions que nous n’avions pas anticipées.