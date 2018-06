Plastic Odyssey : le voilier qui carbure aux déchets plastiques

"L’objectif, ce n’est pas d’avoir une flotte qui fonctionne au plastique, c’est plus de montrer que c’est possible sur un bateau, insiste Simon Bernard, chef d’expédition du projet. Et donc si on peut le faire sur un bateau on peut le faire quasiment partout : pour alimenter des groupes électrogènes en Afrique, des petits bateaux de pêche, etc." En effet, alors qu’actuellement 90% du plastique n’est pas recyclé, cette nouvelle technique ouvre le champ des possibles en matière de dépollution des océans.