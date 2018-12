Dernière minute, babysitting, musique, ménage… 7 applis pour survivre au Réveillon du Nouvel an

Vous organisez le repas du réveillon de la Saint-Sylvestre ou vous avez chargé un ami de le faire et chacun va partager les frais. Liquide, chèque, ticket restaurant… ? Souvent bien trop compliqué entre les têtes-en-l’air qui ont oublié tout moyen de paiement le jour J et ceux qui font mine d’oublier. L’appli de paiement Circle Pay propose une solution clé en main. Vous créez votre groupe, vous ajoutez vos invités et vous pouvez alors tout gérer, du menu compilé à plusieurs au remboursement à effectuer, le tout via une messagerie façon WhatsApp. Et un rappel est même prévu pour les retardataires avec un petit mot personnalisé à lui glisser (GIF, emoji et photos inclus !). Vous pouvez transférer jusqu’à 200 € par semaine sans autorisation. Comme beaucoup d’applis de partage de frais, l’argent est réuni sur la plateforme Circle Pay (transfert gratuit). Vous pouvez ensuite faire un virement sur votre compte ou bien utilisez l’argent pour d’autres échanges. Les paiements peuvent se faire en euros, dollars ou livres sterling. Il n’y a aucune commission ni frais de change. A noter que la technologie Blockchain sécurise les transactions et qu’il est aussi possible de payer via iMessage sur iPhone.





CIRCLE PAY – Prix : gratuit – Disponible sur iOS et Android