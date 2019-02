Des accessoires high-tech pour pédaler connecté, et plus sûr

C’est un vélo électrique français, solide comme tout, au design réussi, qui n'est ni connecté ni intelligent, et pour cause, sa promesse est ailleurs. La vocation du Venilu Vida, c’est d’être pratique, pliable en quelques secondes seulement, avec surtout quelques bonnes idées, comme par exemple une batterie placée dans la potence de la selle, de quoi éviter le gros bloc batterie souvent disgracieux, et surtout logique : la selle est l’élément le plus souvent volé, même sur des vélos sérieusement arrimés. Ici, on pourra laisser son vélo attaché et emporter la selle chez soi ou au bureau pour recharge la batterie cachée à l’intérieur. De quoi s’offrir une cinquantaine de kilomètres d’autonomie, pour un vélo qui pousse l’assistance au pédalage jusqu’à 25kmh, un vélo que l’on pourra porter plié dans les transports, moins de 14 kilos sur la balance, et moins de 1200 euros en magasin.