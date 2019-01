Des algorithmes pour épauler les professeurs : comment l'intelligence artificielle peut lutter contre l'échec scolaire

Plus globalement, de nos jours, avec Internet, l’accès aux connaissances n’est plus l’apanage du professeur. "Il y a une forte crainte au sein du corps enseignant quant à l’usage de ces outils technologiques. Beaucoup craignent que cela conduise à la disparition de l’humain et son remplacement progressif par des machines, relève David Lacombled, fondateur de La Villa Numeris, un groupe de réflexion qui promeut un modèle européen du digital basé sur l'humain. "Regardez ce qu’il s’est passé l’an dernier avec Parcoursup, poursuit ce spécialiste du numérique. Les gens avaient le sentiment que c’était la machine qui décidait de l’avenir des enfants."





Selon Claude Terosier, fondatrice de Magic Makers, une association qui propose des ateliers pour apprendre le code aux enfants et ados de 6 à 15 ans, la figure du professeur ne va pas disparaître, mais son rôle est amené à évoluer. "Ce sera davantage un coach, pour soutenir les élèves en difficulté et hisser les élèves qui ont besoin d’être stimulés." Plutôt qu'un professeur face à des rangées d'élèves débitant son cours, cette enseignante en informaticienne préconise le concept de classe inversée. "Les élèves travaillent chez eux sur un ordinateur ou une tablette, ce qui libère du temps en classe pour développer la créativité, l’esprit critique et le travail collaboratif. Finalement, ce dont on le plus besoin dans la vie", souligne-t-elle.