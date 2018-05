Des applis conçues pour nous rendre accros

Nous utilisons dix applications mobiles par jour pendant deux heures en moyenne, et tout est fait pour nous rendre accros. Chaque smartphone contient environ 40 applications, l'objectif des concepteurs étant de nous retenir le plus longtemps possible. Et ils y arrivent ! Quatre Français sur dix admettent consulter leur téléphone même en pleine nuit. Comment s'y prennent-ils ? Comment éviter cette dépendance ?



