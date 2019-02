Bientôt des assistants vocaux pour prévenir les suicides ?

Là où le rapport surprend, c'est par exemple quand il imagine à court terme des usages médicaux pour la réalité virtuelle. Celle-ci pourrait être utilisée pour distraire les patients de leur douleur et du stress post-opératoire, comme elle l'est déjà, au moins à titre expérimental, pour traiter les vertiges et certaines phobies.





Mais c'est du côté de la santé mentale que les propositions posent le plus de questions. Devant le succès des assistants vocaux, qu'ils soient signés Google, Amazon ou Apple, Eric Topol, le médecin auteur du rapport, les imagine mis au service du dépistage des dépressions sévères et des tentations suicidaires, assez efficacement pour éviter les passages à l'acte.

Ici, plusieurs hypothèses : créer des "robots de triage", des assistants conversationnels capables d'avoir une conversation avec le patient pour estimer son état d'esprit, son degré d'anxiété et la sévérité des troubles. Plus intrigante, l'idée d'installer chez le patient un assistant vocal qui analyserait ses conversations du quotidien, ses réflexions à voix haute, pour y trouver les mots-clés, les inflexions, les sautes d'humeur qui peuvent alerter d'un possible geste suicidaire.