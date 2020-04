Des éléphants dans un zoo : la première vidéo YouTube fête ses 15 ans

Dix-huit petites secondes. Le temps pour entrer dans l’histoire d’internet. C’est cette courte vidéo postée par Jawed Karim le 23 avril 2005 qui est à l’origine de beaucoup de nos habitudes aujourd’hui. Intitulée sobrement "Me at the zoo" (moi au zoo), on y voit un jeu homme devant des éléphants, expliquant ce qu’il fait. Mais ce jeune homme n’est autre que le cofondateur d’un nouveau site, YouTube.

"Alors, nous voilà devant les éléphants, le truc cool avec ces gars-là, c'est qu'ils ont des trompes vraiment, vraiment longues, et ça, c’est cool". Une phrase des plus banales prononcée ce 23 avril 2005, un peu maladroitement, lors d’une visite au zoo de San Diego (Californie). Le tout avec une qualité d’image plutôt médiocre et un cadre peu travaillé. Loin des habitudes prises par la plateforme 15 ans plus tard.