Des espions dans notre cuisine ?

Votre cuisine s'est-elle transformée en nid d'espions ? Votre robot cuiseur peut-il permettre au constructeur ou pire à votre voisin de vous écouter ? Ce sont des questions des plus angoissantes. Récemment, les consommateurs ont découvert un micro à l'intérieur d'un nouveau modèle. La présence de ce dispositif a ensuite été révélée par un site internet spécialisé.



