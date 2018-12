Des Gilets Jaunes à Griezmann, du filet mignon à la procrastination, voici ce que vous avez recherché sur Google en 2018

Est-ce l'effet des manifestations lycéennes ou de Notre-Dame-des-Landes, toujours est-il que cette année, Bella Ciao est la chanson dont on a le plus recherché les paroles, suivie par une Bohemian Rhapsody poussée par le film du même nom. "Black Panther" et "Taxi 5" tiennent le haut de la liste des films, tandis que Nicolas Rey est l'auteur à la mode et que Harry Quebert bénéficie au rayon littérature de l'arrivée de la série sur TF1. Côté séries, justement, carton pour "Les Bracelets Rouges", le "Good Doctor" et "La Casa de Papel".





En cuisine, le grand gagnant, c'est le filet mignon, probablement tiré vers le haut du fait de sa cuisson un peu délicate (le plus simple, c'est au four, mais vous pouvez également le saisir à la poële et finir la cuisson au four à basse température). On est plus surpris par les demandes de recettes de boeuf bourguignon ou de hachis parmentier, qui devraient relever du par coeur.