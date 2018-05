Des oreillettes et enceintes connectées "made in France"

Vous avez sans doute connu les AirPods d'Apple, mais cette fois, on vous présente les AntiPods de la marque française Divacore. Il s'agit d'une paire d'oreillettes sans fil, de six heures d'autonomie, accompagnées d'une batterie autonome jusqu'à 24 heures. Elles coûtent autour d'une centaine d'euros, soit deux à trois fois moins chers que ceux de leurs concurrents. Par ailleurs, on connaissait les enceintes en bois ou en plastique, mais pas encore celles en béton. Le Pavé Parisien, la première enceinte connectée en béton, créée par la jeune start-up The Concrete Family, vous propose plus de son dans un petit format, un joli design et une meilleure résistance à la casse. Elle est accessible aux alentours de 200 euros en précommande via la page de campagne KissKissBankBank et à 300 euros dès sa sortie.



Ce jeudi 17 mai 2018, Cédric Ingrand, dans sa chronique "Parlons... high-tech", nous présente des oreillettes et enceintes connectées fabriquées en France. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 17/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.