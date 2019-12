Des pirates prennent le contrôle d'une caméra intérieure d'Amazon et espionnent des fillettes pendant des jours

Annoncée en septembre dernier en fanfare par Amazon, désormais propriétaire de la startup éponyme, la Ring Indoor Cam connaît déjà ses premiers déboires. La caméra intérieure de surveillance avait pour avantage d’être facile à installer, peu chère, de posséder un micro pour communiquer et un mode de vision nocturne avec enregistrement activé par détection de mouvements. Et ce sont des pirates qui en ont été ravis !

Le réseau familial était pourtant sécurisé par un identifiant et un mot de passe. Ring a laissé entendre que les pirates auraient pu se procurer ces informations sur le dark web ou un forum de hackers. Selon la startup, les paramètres de sécurité de la famille, jugés trop faibles, pourraient en être la cause. "Malheureusement, lorsque le même nom d'utilisateur et le même mot de passe sont réutilisés sur plusieurs services, il est possible que de mauvais acteurs aient accès à de nombreux comptes", souligne un porte-parole de Ring.

Selon un article publié sur le blog de la marque, les identifiants auraient pu être dérobés lors d’un précédent vol de données, mais en aucun cas, "les services de Ring n'ont été compromis". Les auteurs ont tout simplement testé "si ces clés volées fonctionnaient" pour la caméra, explique Gavin Millard, vice-président du département Intelligence au sein de la société de cybersécurité Tenable. "Il s’agit d’un procédé de ‘bourrage d’identifiants’ʺ.