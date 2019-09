Des villes flottantes pour faire face à la pression démographique

JT 20H - Ce dimanche 8 septembre, avec Louis Bodin, nous vous parlons de la construction de villes flottantes. Une possibilité considérée par les Nations unies avec la croissance de la population mondiale.

Tenant compte de la pression démographique, l'ONU a sérieusement envisagé la création de villes flottantes dans le futur pour trouver de la place pour tout le monde. Mais comment va-t-on les fabriquer ? Combien de personnes pourront y habiter ? Et comment pense-t-on subvenir à leurs besoins d'énergie et de nourriture ?



