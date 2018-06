Des voitures autonomes à l'assaut des rues de Rouen

Pour la première fois en Europe, une voiture autonome a donc pris la route au milieu de la circulation en étant réservée à distance. Ce "premier service de mobilité partagée et autonome à la demande sur routes ouvertes" ne va cependant desservir qu’une partie de Rouen et sa proche banlieue, entre la station Technopôle du tramway et le Technopôle du Madrillet à Saint-Etienne-du-Rouvray (1,6 km).





Quatre véhicules électriques pourront être appelés via l’appli. Ils pourront transporter jusqu’à trois passager en plus du "safety driver" nécessaire (mais qui ne touche pas le volant) et la ZOE autonome fera ainsi partie du réseau de transports en commun de Rouen. Par la suite, Transdev envisage d’y ajouter une navette autonome nommée i-Cristal co-développée avec le groupe Lohr.