Design du futur Samsung Galaxy S10 : oubliez l’encoche, il pourrait n’avoir qu’un trou pour la caméra

Ce n’est donc pas en 2019 que Samsung succombera à l’encoche "iPhone X", comme ce fut le cas de beaucoup d’autres marques en 2018. Fabricant d’écrans OLED, Samsung équipera son prochain Galaxy S10 de l’écran baptisé Infinity-O. Mais ce smartphone ne devrait pas être le premier à arborer ce nouveau design. Hormis son propre Samsung A8s déjà présenté, le Honor View 20, que l’on verra apparaître lors de la conférence du constructeur chinois le 22 janvier, aura lui aussi un écran avec un seul trou pour la caméra.





Selon Evan Blass, le modèle Samsung en sa possession devrait être la version standard du Galaxy S10, avec un possible triple capteur photo à l'arrière comme le Galaxy A7, mais à l'horizontal cette fois, voire quadruple comme l'étonnant Galaxy A9 sorti en novembre. Le S10 devrait être accompagné de plusieurs versions, dont une plus abordable, tandis qu’on s’attend aussi à voir arriver un modèle plus grand et capable de supporter la future 5G. Autre petite info lâchée par le "leaker" : à l’instar du Huawei Mate 20 Pro, le Samsung Galaxy S10 pourrait permettre la recharge sans fil d’un autre appareil accolé à son dos.





Avec un écran intégral de la sorte, on s’attend désormais à voir apparaître une reconnaissance faciale optimisée et ultra-sécurisé – ce qui ne fut pas toujours le cas pour Samsung -, éventuellement un capteur d’empreinte sous l’écran, comme la tendance 2019 semble être le cas (aperçu chez Huawei, Oppo et OnePlus). L’interrogation demeure quant au haut-parleur. Certaines rumeurs le font passer sous l’écran tandis que les visuels qui ont déjà fuité laisser penser qu’il se positionnerait tout en haut sur la tranche, comme sur le OnePlus 6T.