Dessins humoristiques suspects sur Facebook : le phishing mis hors de cause ?

Selon l'analyse de Vojtech Bocek, c’est un bug de l’API Facebook qui serait en cause car elle donne "l’autorisation à des pages malveillantes de créer les URL Facebook soigneusement élaborées et apparaissant sur le fil d’actualités des utilisateurs". Les URL sont ensuite automatiquement partagées entre amis. Ce procédé, qui s’apparente à un spam à grande échelle, est assez fréquent sur Facebook, avec toujours une même stratégie : une image (qui peut être choquante ou à caractère sexuelle) avec un texte frappant qui va titiller la curiosité pour inciter les utilisateurs à cliquer. Le mal est fait et le spam se diffuse. Le problème a pu être rapidement réglé grâce aux extensions de navigateur "qui séparent le réseau social des autres sites Internet (et) ont également empêché ce spam de fonctionner". "Il semble que le bogue ait depuis été corrigé, et que le lien lui-même ait déjà été effacé par la plateforme."





"L’incident est maintenant terminé", a indiqué de son côté Facebook, ajoutant même auprès du Parisien qu’aucune donnée d'utilisateur n'avait été partagée, "car la seule action était de poster ce même lien sur les murs des utilisateurs". Si ces images ne semblent pas, pour le moment, cacher une tentative de piratage, quelques réflexes s’imposent cependant si vous avez cliqué dessus : effacez la publication qui a pu se faire à votre insu sur votre fil d’actualité. Allez dans les paramètres de votre compte dans "Apps et sites web" vérifier tous les sites et services qui sont connectés à votre compte afin de supprimer l’application. Allez également dans les paramètres de votre navigateur (Explorer, Bing, Chrome, Firefox, etc.) afin de vous assurer qu’aucune extension n’a été installée.