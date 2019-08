Deux-roues : la sécurité du futur

Comment faire pour mieux protéger les motards et les amateurs de scooters ? En cas d'accident, ils sont plus souvent tués ou gravement blessés que les automobilistes. Alors, les constructeurs multiplient les innovations pour améliorer la visibilité ou la stabilité. D'ailleurs, certaines techniques sont révolutionnaires. Nos reporters les ont testées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2019