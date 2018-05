Deux smartphones, un store : Xiaomi, "l'Apple chinois", passe à l'offensive en France

A Paris, Xiaomi a présenté son Mi MIX 2S, un smartphone haut de gamme de 5,99 pouces Full HD et sans bords, avec châssis en aluminium et dos incurvé en céramique. A l'intérieur, on trouve le dernier processeur Snapdragon 845 de Qualcomm, 6 Go de RAM, un double capteur photo (12 MP + 12 MP) avec autofocus dual pixel et le soutien de l'intelligence artificielle pour réaliser des clichés parfaits (effet bokeh, mode portrait dynamique, etc.), un espace de stockage allant jusqu'à 128 Go, la reconnaissance faciale. Mais surtout un prix agressif : à partir de 499,90 euros.





Mais l'étonnement vient sans doute du Redmi Note 5, un smartphone milieu de gamme époustouflant de 5,99 pouces, une autonomie de deux jours (batterie 4.000 mAh), un processeur Snapdragon 636 qui gère parfaitement les applications gourmandes en ressources, un double capteur photo avec IA et Autofocus dual pixel, des astuces pour améliorer les selfies. Existant en version 3 Go de RAM/32 Go de stockage et 4 Go/64 Go, le Redmi Note 5 démarre à… 199,90 euros !