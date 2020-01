Des chargeurs de smartphone de la marque Code B rappelés pour "risque électrique"

Dans son dernier numéro, l’UFC-Que Choisir a passé au crible une vingtaine de chargeurs de smartphone et a constaté de nombreux défauts de sécurité et d’informations sur la majorité d’entre eux. L’association avait notamment saisi la DGCCRF pour procéder à des contrôles plus soutenus de ces produits, demandant même le retrait et le rappel des produits pointés du doigt. Le chargeur Code B rappelé par la DGCCRF n’en faisait pourtant pas partie.

Seulement quatre modèles répondent aux normes applicables. Mais d'autres présentent des absences d'information, mais pas de risques. Le chargeur classique d'iPhone d'Apple (25 euros), par exemple, fait partie d'une liste élargie de produits qui ont "négligé leurs obligations de marquage". Parmi les véritables récriminations faites aux autres produits : le défaut d’instructions de sécurité, des erreurs de conception ainsi que des risques pour les utilisateurs.