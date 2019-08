Dial, le bracelet connecté de la SNSM pour localiser les marins

À Valras-Plage, dans l'Hérault, Daniel Metivier part pêcher seul en mer depuis une trentaine d'années. Une activité qui inquiète sa femme. Heureusement, grâce au Dial, un bracelet connecté fourni par la SNSM, il sera désormais facile à localiser. En cas d'accident, Daniel doit seulement appuyer sur cet outil et sa femme recevra une alerte sur son smartphone. Vendu à 120 euros sur le site de la SNSM, il fonctionne jusqu'à 20 kilomètres de la côte. Sa batterie peut tenir toute une journée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.