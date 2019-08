Doit-on s'inquiéter de la reconnaissance faciale ?

Selon un article paru dans le journal la Croix, la reconnaissance faciale doit urgemment faire l'objet d'un débat. C'est un instrument du futur dans nos vies quotidiennes, mais elle ouvre la porte à tous les contrôles, via les caméras de surveillance. Est-elle déjà utilisée chez nous ? Quels sont les avantages et les dérives potentielles ? Quel pays est le plus à la pointe sur ce sujet ?



