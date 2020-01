Drapeau transgenre, fondue, mariée, câlin, ninja… voici les nouveaux emoji pour 2020 De nouveaux emoji vont envahir vos appareils mobiles en 2020 − Unicode

MESSAGES – Le consortium Unicode, qui fixe la liste des emoji qui apparaîtront prochainement sur vos smartphones, tablettes et versions web, a dévoilé les nouvelles images pour 2020. Parmi les nouveautés, on trouve notamment des marié(e)s, des mammouths ou encore des boomerangs. Et aussi une meilleure représentation de la communauté transgenre. Mais toujours pas de drapeau breton !

Comme chaque début d’année, Unicode, le consortium qui uniformise les listes d’emoji pour tous les appareils, a dévoilé les ajouts du millésime 2020. Au total, 62 nouveaux types d’emoji -une centaine en comptant les déclinaisons- vont venir enrichir les plateformes d’images à coller dans vos messages, avec des variantes possibles par sexe, couleurs de peau ou de cheveux. Dans cette nouvelle promotion, on trouve ainsi le très réclamé Bubble Tea, un boomerang, un accordéon, un visage souriant avec une larme ou encore un appareil à fondue. Mais aussi de nouveaux personnages comme des marié(e)s -homme ou femme et même d’un genre neutre-, des individus qui s’enlacent. A noter que des personnes allaitant apparaissent également. Mais chez certains, comme Google, elles seront représentées en train de donner le biberon, pour moins choquer sans doute. En revanche, le drapeau breton tant réclamé n’apparaît toujours pas.

Les animaux font, eux aussi, leur entrée en force. On trouve ainsi un chat noir, un castor, un ours polaire, un ver de terre ou encore un dodo et même un mammouth. Parmi les objets, la pancarte de protestation et le piège à souris débarquent dans vos messages ainsi que la baguette magique pour jouer les Harry Potter ou la hutte. Et la brosse à dents apparaît aussi !

La communauté transgenre mieux représentée

Après l’arrivée du genre neutre dans les représentations de personnages pour permettre à chacun de s’identifier, Unicode fait en outre un pas de plus dans la diversité. En 2020, il sera ainsi possible d’utiliser le symbole transgenre et même le drapeau bleu-rose-blanc de la communauté transgenre qui vient s’ajouter au drapeau arc-en-ciel.

La communauté transgenre obtient deux emoji en 2020 − Unicode

Rappelons que particuliers et entreprises peuvent soumettre à Unicode des idées de séquences, personnages, animaux, objets, drapeaux, réactions, etc. Le consortium va ensuite les étudier et faire son choix, tout en y ajoutant également des images de son choix.

En vidéo La Bretagne veut son emoji

La liste présentée en début d’année est utilisable à l’envi par les Google (pour Android), Apple (pour iOS), Microsoft (Windows) et autres entreprises qui veulent proposer des emoji à leurs utilisateurs. Ils seront ainsi disponibles au fil de l’année, généralement avec l’arrivée des nouveaux systèmes d’exploitation sur smartphone, tablette, ordinateur ou version web.