Drones : bientôt sous la mer ?

Les drônes sont déjà connus pour circuler dans le ciel, mais bientôt, ils seront aussi totalement indispensables sous la mer. Une start-up lyonnaise propose son "Seasam". Un petit engin, ayant la taille d'une valisette, bardé d'intelligence artificielle et de caméras, qui servira à vérifier le bon état des coques de tous les navires.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.