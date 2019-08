Du nouveau pour vos photos de vacances !

Comment partir en voyage en laissant son smartphone à la maison ? Et surtout, qu'en est-il des photos de vacances ? L'appareil photo compact est notamment une solution. Pour cela, le Fujifilm Instax Mini LiPlay a plus d'un tour dans son sac. Parmi ses nombreuses qualités, il prend les photos et n'imprime ensuite que celles que vous choisirez. Sinon, vous pouvez aussi opter pour une carte postale originale, grâce à une appli lancée par la Poste. Pour ceux qui n'arrivent pas à se résoudre à laisser leur téléphone chez eux, Cédric Ingrand présente le plus petit smartphone 4G du marché, le Jelly Pro.