E-foil : planez au-dessus de l'eau sans vagues

En matière de sport nautique, les inventeurs ne tarissent pas d'ingéniosité. Pour les passionnés des sports de glisse, il est désormais possible de surfer sans vagues. L'E-Foil, le surf électrique, débarque sur les plages. Pouvant atteindre 35 km/h, cette planche à moteur permet à son utilisateur de voler au-dessus des eaux et promet des sensations de vitesse et de liberté. Si les premiers essais peuvent s'avérer acrobatiques, quelques plongeons et de l'équilibre suffisent pour dompter l'engin.



