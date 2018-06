Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed... : les jeux vidéo qu'on attend le plus à l'E3 2018

Beyond Good and Evil 2

L'an dernier, les fans de Beyond Good and Evil avaient été récompensés de leur longue patience (14 ans !) en découvrant les premières images de Beyond Good and Evil 2. Plus de Jade, l'héroïne du premier opus, mais un nouveau monde somptueux, vaste et inquiétant, dans lequel on devrait incarner un pirate d'un nouveau genre. Le jeu créé par Michel Ancel (Rayman) et son équipe ne devrait pas voir le jour en 2018. Mais on espère que l'E3 servira à donner des nouvelles d'un projet séduisant et terriblement ambitieux.





> Lire aussi : Beyond Good and Evil 2, le space opera déjanté qu'on attendait ?