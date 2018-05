Bethesda dévoile Fallout 76, une nouvelle virée post-apocalyptique

Si la saga Wolfenstein (également édité par Bethesda Games) part du postulat que les Nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, Fallout revisite, lui aussi, l’histoire en créant un monde alternatif post-1945 dans lequel la guerre froide a duré jusqu’à un point culminant en 2077 et une guerre nucléaire qui a ravagé la moitié de la planète. Les survivants vivent désormais terrés dans des abris antiatomiques, tentant de temps en temps de remonter à la surface.





La série se déroule entre la fin du XXIe et la fin du XXIIIe siècle, majoritairement dans une Amérique restée coincées dans les années 1950, entre menace nucléaire et avènement d’une nouvelle ère technologique. Le monde a basculé dans une bataille pour les derniers gisements de pétrole. Au fil des épisodes (Fallout 2 en 1998, Fallout 3 en 2008, Fallout : New Vegas en 2010 et Fallout 4 en 2015), on croise une faune et une flore hostiles, transformées par les retombées radioactives, des mutants autant que des organismes cybernétiques. Et on y avait même croisé Emmanuel Macron !





Chaque jeu vidéo met en scène des personnages qui doivent quitter l’abri numéroté auquel ils sont rattachés pour réaliser des missions à la surface de la terre (Fallout, Fallout : New Vegas, Fallout 4), trouver un autre abri (Fallout 2), partir en quête d’une personne disparue dans les terres dévastées (Fallout 3). Dernier né de la série, Fallout 4 avait créé la surprise en 2015 en sortant quelques mois à peine aprè son annonce, remportant de très nombreuses récompenses. Son héros (ou héroïne selon le choix du joueur) remontait à la surface, vers Boston, pour découvrir un monde ravagé par les bombes nucléaires.