Cyberpunk 2077, Halo Infinite, Ghost of Tsushima, The Last of Us... les 13 jeux qui nous en ont mis plein les yeux à l’E3 2018

Depuis sa première apparition en 2017, BGE2 pour les intimes joue avec notre patience. Mais il faut dire que le jeu d’Ubisoft est particulièrement ambitieux avec son énorme monde ouvert qui va des sous-sol d’une planète à l’espace. Second épisode de la saga près de 15 ans plus tard, Beyond Good & Evil 2 vous fera incarner un pirate de l’espace. L’E3 2018 a marqué le retour de Jade, l’héroïne (rajeunie) du premier BGE, et de Pey’j, être étrange à tête et corps de cochon. Pour le moment, nous avons pu voir la cité de Ganesha construite sur une lointaine planète par des colons inspirés de l’Inde. On sait qu’il sera question de clones, de lutte contre des factions mal intentionnées, qu’il faudra bâtir son vaisseau et former son équipage. De l’ambition à revendre qui demande encore à être peaufinée visuellement, même si les premières images sont prometteuses et l’atmosphère bien posée. Pour les aider dans leur création, les équipes font appel à la communauté de fans. Ces derniers peuvent proposer des œuvres visuelles ou musicales qui pourront être intégrées au jeu en cours d’élaboration et moyennant rétribution. Pour cela, Ubisoft a noué un partenariat avec HitRECord, la société de production en ligne de l’acteur Joseph Gordon-Levitt.





