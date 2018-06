E3 2018 : Léa Seydoux s'invite au casting du jeu Death Stranding

Quand on dit que le jeu vidéo se rapproche de plus en plus du cinéma, on ne croit finalement pas si bien dire. Même les acteurs de chair et d'os tendent à briser les barrières. Il y eut Kevin Spacey ou encore Ron Perlman qui avaient sévi de manière très reconnaissable dans Call of Duty Advanced Warfare, Willem Dafoe et Ellen Page dans Beyond Two Souls, ou encore Dominic Monaghan (Le Seigneur des anneaux) et Aidan Gillen (Game of Thrones) dans le jeu Quantum Break pour les plus récentes apparitions dans de grosses productions vidéoludiques. Et à chaque fois, ils y jouaient un véritable rôle.





Dernière en date à se prêter au jeu, Léa Seydoux. L'actrice française a été la surprise de la conférence organisée par PlayStation avant l'ouverture de l'E3 2018, le salon du jeu vidéo de Los Angeles (12-14 juin). Non, elle n'est pas venue en personne sur scène. Elle a laissé à son double virtuel cet honneur. La James Bond Girl de Spectre a prêté ses traits et sa voix au très attendu jeu Death Stranding.