On a frappé dans le ballon de FIFA 19 et PES 2019

Les annonces des améliorations qui attendent les joueurs de PES 2019 semblent toujours se ressembler d'une année sur l'autre : les contrôles affinés, de nouvelles mécaniques de tirs et d'animation du joueur. On ajoute cette année les dribbles qui ont été revus, notamment le double contact. Les concepteurs du jeu vantent aussi la 4K HDR, qui sera disponible sur toutes les plateformes. Graphiquement, le jeu a franchi un cap. Il joue davantage avec la lumière dans les stades, sur la pelouse. Les joueurs ressemblent davantage aux originaux qu'auparavant. On retrouve les gestes emblématiques des stars. Le jeu annonce l'arrivée de la neige pour perturber les rencontres. Cela ne sera pas seulement un gadget visuel, mais aura un véritable impact sur un match. Malheureusement, nous n'avons pas pu tester cette innovation qui ne faisait pas partie de la démo.





Sur ce que nous avons pu voir de ce nouveau PES 2019, il y a de bonnes choses. Konami annonce 11 nouveautés pour les joueurs (changement d'aile, blocages du ballon, passe aveugle, plus de variété dans les tirs, etc.) et ce sont surtout les gardiens qui nous ont fait bonne impression avec une présence plus rassurante sur les penalties comme sur les ballons aériens. Pour le reste, c'est fluide et savamment dosé dans la vitesse du jeu pour ne pas déséquilibrer le rapport attaque-défense. Les contrôles sont plus réalistes et le jeu de passe donne l'air d'être plus instinctif. PES 2019 sourit généralement aux amateurs de jeu construit et il est difficile de déborder la défense en s'aventurant en solitaire. L'ensemble est agréable à reprendre en mains, sans grand changement dans le gameplay.





On notera l'arrivée bienvenue des remplacements rapides qui ne coupent pas le rythme de la partie en allant errer dans des menus. Certes PES souffre d'un manque de licences par rapport à FIFA (La Ligue 1 et la Ligue 2 françaises sont bien présentes) et a perdu la Ligue des champions. Il faudra encore aller modifier les noms de certaines équipes dont Konami n'a pas eu la licence. Mais les adeptes de la franchise seront ravis d'apprendre que le mode MyClub va être renforcé avec plus de joueurs possibles, l'intronisation des Joueurs de la semaine et de nouvelles animations. MyLeague va être aussi totalement revu.





Disponible le 30 août sur PS4, Xbox One et PC