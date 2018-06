E3 2018 : "Xbox dessine aujourd'hui le futur du jeu vidéo"

LCI : Alors qu'on avait souvent tendance à juger la conférence Xbox un peu consensuelle, succession bien sage de présentation de jeux et de messages, quelque chose a changé cette année à l'E3...

HUGUES OUVRARD : On a fait une super conférence, différente de d’habitude et les gens l’ont vue. Elle était différente car l’endroit n'était pas le même, il y avait plus de 6.000 personnes (elle se tenait précédemment au Galen Center et cette année, au Microsoft Theater, ndlr). On a montré 50 jeux, 18 exclusivités, 15 jeux d'autres éditeurs pour la toute première fois. Et, il me semble, personne n’a jamais annoncé le rachat de quatre studios et la création d’un cinquième dans une conférence de l’E3. On a donné une vision du futur. Ce n’est pas fréquent à l’E3. Car, en général, donner une vision du futur, ça veut dire annoncer des jeux qui vont sortir dans un an, deux ou cinq ans selon son rythme ou celui de l’éditeur.

LCI : On a eu l'impression, pour une fois, d'assister à une conférence plus dynamique, plus décontractée et plus offensive. Comme l'envie de marquer une différence dans l'approche du jeu vidéo. Comment expliquez-vous ce changement sur le fond et la forme ?

HUGUES OUVRARD : Je pense que le jeu vidéo a changé chez Microsoft depuis un an. Phil Spencer (le patron de Xbox Monde et chef d'orchestre de la conférence, ndlr - photo) est rentré dans le comité de direction de Satya Nadella, le PDG de Microsoft. Il a sa confiance et Satya a placé le gaming comme l’un des piliers stratégiques de Microsoft. Il compte sur le gaming pour aider à la croissance de l’entreprise. Je pense qu’on récolte maintenant les fruits de cette vision de Satya qui donne des moyens à la Xbox. Toutes les planètes s’alignent.

LCI : Jusque-là, la conférence de l'E3 permettait surtout à Microsoft d'annoncer un programme de sorties d'ici Noël. Cette fois-ci, on a vu des jeux présentés sans savoir quand on y jouerait. C'est assez inédit chez vous...

HUGUES OUVRARD : On a une vision à très long terme. On a annoncé "Halo Infinite" et "Gears 5" qui sont en cours de développement. C’est nouveau comme stratégie et comme message pour nous. Ce n’est pas seulement parler de la console actuelle ou du fait de travailler sur une nouvelle console. C’est aussi dire qu’on s’engage durablement dans le jeu vidéo, contrairement à ce que la rumeur disait.