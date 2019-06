Salon E3 2019 : Ubisoft lance Uplay+, son offre de jeux vidéo en illimité

On ne cesse d’entendre que “le contenu est roi”. A l’heure bientôt venue du cloud gaming et du jeu multi-support, les éditeurs peuvent se voir comme futur faiseur de rois alors que la bataille va faire rage entre Google Stadia et le projet xCloud de Microsoft. Après les services Xbox Game Pass, PlayStation Now ou encore EA Access, l’un des plus gros pourvoyeurs de titres depuis plus de trois décennies a décidé de se lancer dans la bataille.





Lors de sa conférence du salon E3 du jeu vidéo, lundi à Los Angeles, Ubisoft a dévoilé Uplay+, un service sur abonnement proposant un accès illimité à tout le catalogue maison, toutes générations confondues. L’éditeur français disposait déjà de sa plateforme Uplay pour distribuer ses contenus en ligne, offrir d’autres possibilités aux joueurs en termes de jeu (gestion, multijoueur…) et des récompenses. Comme c’est désormais de rigueur, il en fait un modèle payant sur abonnement en lui ajoutant un “+”.





Uplay+ sera uniquement accessible sur PC Windows et non sur console. Quand on interroge Ubisoft sur les raisons, la réponse est plutôt évasive. Mais on sait qu’à terme et avec le futur cloud gaming, privilégier une plateforme plus qu’une autre ne sera pas très utile. “Nous serons toujours présents sur le Xbox Game Pass ou sur le PlayStation Now”, nous confie Brenda Panagrossi, en charge des plateformes et produits chez Ubisoft. “Mais il n’y a pas nos nouveautés sur ces services, ni notre catalogue étendu ou bien les contenus supplémentaires”.