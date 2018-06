Detroit Become Human : l'intelligence artificielle peut-elle prendre le pouvoir ?

Detroit suit le destin de trois androïdes : le froid et intransigeant Connor (incarné par l’acteur Bryan Dechart devenu une star des réseaux sociaux depuis la sortie du jeu) qui assiste un détective alcoolique enquêtant sur des meurtres commis par des androïdes déviants; La douce Kara (Valorie Curry) aide-ménagère chez un père chômeur et violent qui s’en va défendre Alice, la fille de ce dernier; Le rebelle et sophistiqué Markus (Jesse Williams de Grey’s Anatomy) qui épaule un riche peintre handicapé jusqu’à ce qu’on l’accuse injustement de meurtre. Trois intelligences artificielles à la plastique parfaite qui, à force de côtoyer les humains, finissent par leur ressembler, à avoir des émotions, à prendre conscience de leur condition et à la refuser. Ce qu’on appelle alors devenir déviant. Et c'est là que le monde bascule pour chacun d'eux. Mais là aussi que le pitch s'arrête car le reste de l’histoire, ce sera l'affaire de chacun, selon ses sensibilités et ses décisions. “On voulait donner au joueur la possibilité de ressentir de l’empathie pour un robot”, explique David Cage, créateur de Detroit, qui a voulu un jeu “porteur de sens, qui pose des questions et laissent le joueur trouver les réponses”.





Adepte des histoires narratives où vos choix décident du déroulé de l'histoire, Quantic Dream s'est cette fois surpassé dans la réalisation, aussi bien visuellement (on ne s'est toujours pas remis de la qualité du jeu) que dans l'histoire aux mille ramifications. Chaque détail compte, chaque action aura des répercussions pour un ou plusieurs de vos héros qui se croiseront plus ou moins tôt dans votre (en)quête. Votre Detroit a peu de chance d'être le même que celui de votre voisin et son issue tout autant. Opterez-vous pour une révolte pacifique ou violente ? Pour tuer ou laisser filer ? Pour prendre la sereine voie de droite ou la plus rapide mais semée d'embûches à gauche ? Votre partie pourra être longue ou courte, mais vos choix irréversibles. Jusqu'à recommencer pour changer l'histoire, épaulé par Chloé, la blonde intelligence artificielle qui fait office de menu d’accueil et interagit avec vous selon l’heure, le jour et vos dernières progressions dans le jeu.