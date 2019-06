Nouvelle console, cloud gaming et large catalogue : Xbox envoie une triple réponse à Google Stadia

A l'heure où l'on parle de plus en plus d'abandon des consoles, Xbox ne l'entend pas ainsi. "C'est très important d'avoir une console surpuissante destinée au gaming et aux joueurs. La technologie avance vite et fait tout bouger. Dans cette génération de console, on n'en a pratiquement connu deux avec la Xbox One et la One X. On ne parlait pas de 4K au début, elle est arrivée sur la One X. Maintenant, on en est à évoquer la 8K pour la suivante", conçoit le patron français de Xbox. "Mais on ne veut pas tout basculer sur le cloud, ce n'est pas encore la finalité du jeu, ne serait-ce que pour des questions techniques. Est-ce qu'il y aura une autre génération de consoles après ? On verra. Le progrès technologie s'accélère tellement qu'on ne sait pas."





Chez Xbox, on préfère mettre en avant la multiplicité de l'offre qui peut satisfaire tout type de joueurs, quel que soit leur équipement et leurs possibilités technologiques. "Il y a deux milliards de gamers à travers le monde, 200 millions sur consoles, 500 millions sur PC et donc plus d'un milliard sur mobile. On ne fait que déplacer notre expérience Xbox Live à tous les supports et tous les gamers. Avec xCloud et sans renier la console", conclut Hugues Ouvrard. "Pour réussir dans le jeu vidéo, on pense qu'à l'avenir, il faudra avoir les trois C : contenus, communauté de joueurs, cloud. On n'est plutôt pas mal dans tous les domaines par rapport à d'autre."