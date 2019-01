"Échange carte cadeau contre données personnelles" : Facebook a secrètement payé des ados pour les espionner

Rappel des faits. En 2016, la firme de Mark Zuckerberg lance Facebook Research. Son but est d’obtenir le feu vert de certains utilisateurs pour un accès total à leur smartphone en installant un réseau privé virtuel (VPN) et de recueillir ainsi leurs données, les applications qu’ils utilisent, leurs habitudes, etc. Dans cette optique, Facebook recrutait des utilisateurs de 13 à 35 ans pour participer à un projet baptisé "Atlas", en échange de bons cadeaux. Les mineurs devaient quant à eux bien évidemment obtenir le consentement de leurs parents, mais rien ne pouvait en attester. Chaque "testeur" devait ensuite partager ses pratiques, voire envoyer des captures d’écran de ses achats sur Amazon. Facebook accédait aussi aux mails, messageries, localisation et réseaux sociaux.





"Le plus surprenant dans cette histoire, c'est le prix payé pour les données les plus privées d'une personne", avance Brad Pool, défenseur de la confidentialité des données personnelles chez HMA !, un fournisseur de VPN. "Ce type 'd'initiative' soulève également des questions plus alarmantes, quant à savoir si ce niveau d'accès n'est pas vendu ensuite à des tiers." Selon lui, il y a un besoin d’éducation numérique à faire des internautes et mobinautes : "Il est assez remarquable de constater ce que les entreprises sont prêtes à faire pour accéder à des données personnelles, et en même temps, de réaliser la facilité avec laquelle les citoyens vont l’accepter."