Écran, photo, design, crypto-monnaie… tout ce que l’on pense savoir du Samsung Galaxy S10

Samsung devrait proposer un processeur ultra-rapide et précis pour venir jouer des coudes avec ceux dégainés par Huawei (Kirin 980 sur le Mate 20 Pro) et surtout Apple (A12 Bionic sur les iPhone XR/XS/XS Max) avec de l’intelligence artificielle injectée. Ce processeur Exynos 9820 devrait être commercialisé en Europe. Les S10 tourneront sous la dernière version d’Android 9.0 Pie avec une interface maison toute neuve, Samsung One UI.





Pour accompagner tout cela, chaque smartphone compterait au minimum 6 Go de mémoire vive, et jusqu'à 12 pour le plus avancé des Galaxy S10+. Côté stockage, le Galaxy S10e et le S10 pourront compter deux versions en 128 Go de stockage/6 Go de mémoire vive ou 256 Go/8 Go. Le Galaxy S10+ y ajoute une configuration boostée (1 To de stockage/12 Go de RAM). Le S10e disposerait d’une autonomie de 3.100 mAh, le S10 de 3.400 mAh et le S10+ de 4.100 mAh.





L’un des modèles, sans doute le S10+, devrait être déjà compatible 5G. Il se murmure que le S10 pourrait embarquer un portefeuille de crypto-monnaies.