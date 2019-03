Ecran plus grand, prise jack, Touch ID... Apple s’apprêterait à dévoiler un nouvel iPad plutôt classique

En revanche, Apple aurait réussi à repousser les bordures au maximum pour agrandir l’écran. Jusque-là de 9,7 pouces, il pourrait dépasser les 10 pouces sans changer de dimensions. Et la prise jack pour le casque ou les écouteurs serait toujours de la partie. Sans grande surprise, cet iPad 2019 sera doté d’un processeur plus puissant que le modèle précédent (la puce A11 probablement). En revanche, on ne sait pas si cet iPad optera pour la prise de recharge via USB-C comme l’iPad Pro ou restera fidèle à la prise Lightning.





La véritable surprise d’une éventuelle conférence serait le retour de l’iPad Mini qui n’a plus été renouvelé depuis plusieurs années. Si jusque-là, Apple nous a habitués à sortir, dans sa gamme iPad Pro, une version "standard" et une version XL avec écran de 12,9 pouces, Tim Cook et les siens pourraient, cette fois, opter pour une déclinaison au format réduit de leur tablette, mais avec les mêmes attributs.