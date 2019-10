Éducation numérique : on a testé l’apprentissage du code aux enfants avec les Lapins Crétins

MONDE DE DEMAIN - Apprendre le code informatique fait partie du plan Éducation numérique initié en 2015, mais qui démarre timidement depuis. Pourtant, de plus en plus d’outils et de formations sont proposés aux enfants dès l’école primaire pour y parvenir. Ubisoft se lance à son tour avec Rabbids Coding (Les Lapins Crétins : Apprends à Coder !). LCI a pu découvrir le logiciel en avant-première.

Ce sont les idoles des plus petits avec leur allure loufoque de lapins blancs bedonnants, leur air ahuri et leur langage improbable. Mais les Lapins Crétins sont une valeur sûre, et internationale qui plus est ! Quel meilleur vecteur pour accompagner les plus jeunes vers de nouveaux horizons éducatifs ? C’est l’idée développée par Olivier Palmieri et son équipe pour mettre au point un outil d’initiation au code à l’aide des stars maison d’Ubisoft. "A la base, il s'agit d'un programme pour un centre de familles à Montréal qui reçoit des enfants autour des Lapins Crétins et nous voulions leur apprendre à coder", explique à LCI le game director de Rabbids Coding (Les Lapins Crétins : Apprends à Coder ! en français), un logiciel disponible gratuitement et qui veut enseigner les rudiments de la programmation informatique aux enfants dès 6 ans.

Dévoilé cette semaine à Londres par l’éditeur français de jeux vidéo, ce logiciel reprend les codes couleurs et ludiques de la série animée autour des Lapins Crétins, qui ont cette fois pris d’assaut une station spatiale. Afin d’éviter de les laisser mettre le bazar trop longtemps, il faut les éjecter de chaque niveau en "codant" leur parcours jusqu’à la machine à laver.

Nous avons pu tester quelques-uns des 32 niveaux qui seront proposés. La prise en mains est extrêmement facile et intuitive. Sur la droite de l’écran, la scène dans laquelle le Lapin crétin se trouve sur un parcours composé de différentes cases menant au lave-linge à remonter le temps et dans lequel il faut l’expédier. A gauche, une colonne présente toutes les actions à disposition. Il suffit ensuite de les glisser-déposer dans l’ordre souhaité pour valider l’enchaînement et faire avancer son lapin. Plus vous progressez dans l’apprentissage, plus vous aurez de possibilités à disposition (avancer, reculer, tourner à droite ou à gauche, saisir, lâcher...). Chaque étape est récompensée par un nombre d’étoiles obtenues.

"Il ne faut pas attendre l'université pour s'y mettre"

"Nous avons voulu créer un outil pour apprendre à coder avec un aspect jeu, pour ne pas leur faire peur avec une page vide et des instructions à écrire", résume Olivier Palmieri. "Nous voulions que les enfants, ou leurs parents que ça intéresse beaucoup, le fassent sans s’en rendre compte." Le pari est gagné : on met des instructions à la suite, on teste la combinaison. On peut aussi se rater ou se compliquer la vie alors que l’écran nous indiquait que 6 étapes suffisaient et que l’on en a compilé 8. A la fin, la logique de programmation est assimilée sans s’en rendre compte. "Ce n’est pas un code informatique à apprendre, mais des blocs à séquencer", rappelle Olivier Palmieri. "Cela apprend la logique du code, des instructions, des boucles à réaliser, des conditions pour résoudre un problème. C’est un premier essai pour les plus jeunes et les écoles."

Il faudra de deux à trois heures pour venir à bout de l’ensemble des niveaux et accéder à un niveau "bac à sable" où vous aurez tout loisir de gérer votre Lapin Crétin et son parcours. Mais rien n’empêche l’enfant de refaire chaque niveau pour peaufiner son enchaînement d’actions et atteindre les trois étoiles. "Avec Les Lapins Crétins : Apprends à Coder !, nous avons voulu donner le goût de la programmation en enlevant les peurs que ça peut encore véhiculer," résume Olivier Palmieri, qui fut longtemps formateur en interne chez Ubisoft auprès des équipes de développeurs. "Il ne faut pas attendre l’université pour s’y mettre. Les métiers du futur vont demander de plus en plus de savoir coder, de comprendre la logique de programmation ou de savoir utiliser un ordinateur. Il faut rendre tout cela accessible dès le plus jeune âge et de manière ludique !"

En vidéo ARCHIVES - Les élèves apprennent à coder dès leur plus jeune âge

Les Lapins Crétins : Apprends à Coder ! est mis gratuitement à disposition sur PC dès le 8 octobre. Il suffit de télécharger le logiciel Uplay pour y avoir accès.