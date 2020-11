Qu'est-ce que "Parler", le nouveau réseau social préféré de la droite américaine ?

L'explication en est simple : si rien ne permet de le deviner sur la page d'accueil de Parler, le réseau est presque entièrement dédié à la droite américaine, plutôt même à la frange droitière du parti républicain, à cette partie de l'opinion qui s'estime maltraitée, censurée par les médias et les grands réseaux sociaux généralistes. Et personne sur Parler ne viendra les contredire.

L'inscription ressemble en tous points à celle d'un réseau 100% normal. Choisissez un identifiant, ajoutez une photo, et le réseau vous mettra le pied à l'étrier en vous proposant de suivre certaines des personnalités les plus en vues, les plus suivies aussi. Et c'est là que l'évidence se fait jour : les stars de Parler ne sont pas celle de Twitter ou d'Instagram, ici pas de stars de la pop, d'influenceuses beauté, ou de sportifs célèbres. Sur le premier écran de ces propositions, on trouve deux présentateurs de Fox News, trois élus républicains, et des éditorialistes conservateurs. Le panel offert représente davantage l'aile droite du parti.

Le service permet de découvrir des personnalités aux franges de l'alt-right américaine, et d'aller plus loin que le premier cercle des élus, analystes, anciens membres de l'exécutif, et présentateurs de Fox News. Ainsi, on a pu faire connaissance avec Laura Loomer, que Wikipedia décrit comme "activiste d'extrême-droite, anti-musulman, et conspirationniste". Elle se décrit simplement, mais en majuscules, comme "LA FEMME LA PLUS BLOQUÉE AU MONDE".